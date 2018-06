CdM 2018 : L'Uruguay remet la Russie à sa place !

Dans : Mondial 2018, Foot Europeen, Foot Mondial.

L'Uruguay sort grande gagnante de la dernière journée du Groupe A de la Coupe du Monde 2018. En effet, ce lundi après-midi, La Celeste est facilement venue à bout de la Russie (3-0). Grâce à une réalisation de Suarez sur coup-franc (10e), à un but contre son camp de Cheryshev sur une frappe de Laxalt (23e) et à une finition de Cavani (90e), l'équipe d'Óscar Tabárez s'adjuge la première place de sa poule avec neuf points. Soit trois unités devant le pays hôte, qui chute donc, à 10 contre 11 à cause de l'expulsion de Smolnikov (36e), après deux succès probants face à l'Arabie Saoudite et l'Egypte. Deuxième, La Sbornaya de Stanislav Tchertchessov affrontera donc le premier du Groupe B, celui de l'Espagne ou du Portugal, en huitièmes de finale, alors que l'Uruguay héritera du second de cette poule le week-end prochain.

Et dans le dernier match du Groupe A, l'Arabie Saoudite a terminé en beauté avec une belle victoire contre l'Egypte (2-1), arrachée en toute fin de match avec des buts d'Al-Faraj sur penalty (45+6e) et d'Al-Dossari (90+5e), contre une réalisation de Salah (22e). Eliminés, les deux pays bouclent par conséquent leur Mondial avec respectivement trois points et zéro unité, les Pharaons terminant bons derniers.