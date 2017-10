CdM 2018 : Deschamps le sait, ses Bleus ne sont « pas les plus beaux ni les meilleurs »

Dans : Mondial 2018, Equipe de France.

Ce mardi soir, la France jouera contre la Biélorussie un match décisif pour la qualification au Mondial 2018 en Russie. Dans un Stade de France comble, et qui ne demande qu'à vibrer, les Tricolores devront d'abord assurer l'essentiel avant d'essayer de pratiquer le football chatoyant tant attendu...mais très rare ces derniers temps, notamment lors de la dernière rencontre en Bulgarie.

Didier Deschamps l'admet sans peine, ses Bleus ne proposent pas un foot de gala, mais estime tout faire pour que ce soit le cas, sans réussite pour l'instant. « Est-ce qu'on peut tout expliquer ? Je ne sais pas. On ne fait pas exprès. Sincèrement, je ne sais pas. Je préférerais être devant vous avec un match sans importance à jouer. Mais c'est déjà bien qu'on soit là et qu'il soit décisif. Le meilleur moyen de gagner les matches, c'est d'avoir la maîtrise. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est une question d'efficacité. Je pars toujours avec les mêmes intentions, d'être le plus fluide possible et d'avoir la maîtrise du ballon. Je ne vais pas demander à mon équipe d'attendre de voir ce qu'il se passe. J'essaye d'avoir le maximum de lucidité. Après, il y a ce que propose l'adversaire et ce qu'on fait de moins bien qui rentre en compte. Je ne me voile pas la face, on n'est pas les plus beaux ni les meilleurs », a confié, en conférence de presse le sélectionneur national, qui aura 90 minutes pour essayer de concilier beau jeu et qualification.