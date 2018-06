CdM 2018 : Daniel Riolo dévoile son favori n°1 pour le titre

Dans : Mondial 2018, Foot Mondial.

C’est dimanche après-midi que le Brésil de Neymar jouera son premier match de la coupe du Monde. Et ce sera un choc puisque l’équipe de Tite affrontera la Suisse, avant de défier le Costa Rica puis la Serbie. Beaucoup voient la Seleçao comme un dangereux outsider, mais l’Allemagne et l’Espagne sont régulièrement citées comme des sélections supérieures. Ce n’est pas le cas de Daniel Riolo. Sur RMC, le journaliste a avoué que le Brésil était son favori n°1 pour ce Mondial en Russie.

« Le Brésil n’est peut-être pas le grand favori des observateurs pour la coupe du Monde, mais c’est en tout cas le mien. Ils arrivent marqués par le Mondial 2014, mais ce nouveau sélectionneur a trouvé son équipe. Le onze qui sera aligné par Tite en Russie est incroyable. Très franchement, quand tu le regardes, il n’y a aucun point faible. Alisson, Danilo, Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Neymar, Willian et Gabriel Jesus… C’est un onze juste extraordinaire. Des cracks partout, Tite en a fait une équipe bien rodée et complémentaire. Il y a quatre ans, ils ont quand même fait une demi-finale, et sans Neymar. Surtout, ils n’avaient pas de n°9. Maintenant, ils en ont deux : Gabriel Jesus et Roberto Firmino » a expliqué le chroniqueur de l’After Foot, intimement convaincu que le Brésil possède le onze le plus complet de la coupe du Monde. Beaucoup partageront sans doute son opinion…