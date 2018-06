CdM 2018 : Cristiano Ronaldo révèle son secret, c’est poilant…

Dans : Mondial 2018.

Déjà auteur de quatre buts au Mondial 2018, Cristiano Ronaldo semble inarrêtable avec le Portugal.

A peine quatre minutes de jeu lors de son entrée en lice contre l’Espagne (3-3) vendredi, et l’on assistait déjà à sa première célébration. Une joie étrange qui a beaucoup fait parler après la rencontre. En voyant CR7 se toucher le menton, certains observateurs ont imaginé que le buteur se moquait du gardien espagnol David de Gea, qui avait tenté de le perturber avant son penalty. Mais non. En réalité, il s’agissait d’une blague avec son coéquipier Ricardo Quaresma, à l’origine du nouveau look de Cristiano Ronaldo.

« C'est une plaisanterie avec Quaresma. On était dans le sauna, j'ai commencé à me raser et j'ai laissé cette partie, a raconté le capitaine portugais. J'ai dit que si je marquais le lendemain contre l'Espagne, je le laisserai pousser. Ça m'a porté bonheur. » En effet, le quintuple Ballon d’Or a encore fait trembler les filets contre le Maroc (1-0) mercredi, après… quatre minutes de jeu. Prochain adversaire du Portugal lundi (20h), l’Iran est prévenu.