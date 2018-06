CdM 2018 : Cavani et Suarez se ratent, Gimenez assomme l'Egypte

Dans : Mondial 2018.

A Ekaterinbourg, l’Uruguay bat l’Egypte 1-0

But pour l’Uruguay : Gimenez (89e)

Face à une équipe volontaire et loin d’être ridicule même sans Mohamed Salah, l’Uruguay a souvent souffert mais a eu très nettement les meilleures occasions. Luis Suarez était dans un très mauvais jour, avec trois occasions nettes manquées, et Cavani n’a pas été plus en réussite avec un coup-franc sur le poteau en fin de rencontre. Il aura donc fallu une tête de Gimenez à la 89e minute pour permettre à l’Uruguay de rejoindre la Russie en tête du groupe.