Cavani envoie Cristiano Ronaldo à la maison et l'Uruguay face aux Bleus !

Dans un huitième de finale tactiquement très pointu, l'Uruguay est finalement venu à bout du Portugal (2-1), et sera sur la route de l'équipe de France vendredi prochain en quête d'un ticket pour le dernier carré. Héros du match, Edison Cavani s'est blessé.

Avec deux buts de Mbappé lors du match des Bleus, et un doublé de Cavani, le PSG est indirectement la vedette de cette première journée des huitièmes de finale de la Coupe du Monde en Russie. Ce samedi soir, sur un énorme une-deux avec Luis Suarez, El Matador ouvrait le score en foudroyant de la tête Rui Patricio (1-0, 7e). Mais en seconde période, le Portugal revenait en score, grâce à un but de Pepe qui reprenait victorieusement là aussi de la tête un corner (1-1, 55e). L'Uruguay encaissait là son premier but de ce Mondial.

Loin de s'écrouler, l'Uruguay pouvait compter sur un Cavani de gala, qui après un contre mené à 100 à l'heure trompait le gardien portugais d'une balle frappe enroulée (2-1, 62e). Mais cette fois la Celeste ne s'en laissait pas compter, même si un gros point noir gâchait la soirée. En effet, Cavani était contraint de quitter ses coéquipiers à la 74e minute, souffrant visiblement d'un souci musculaire qui le laisse très incertain pour le quart de finale. Malgré un ultime rush, le Portugal ne réussissait pas à revenir et ne retrouvera donc pas la France lors des quarts de finale.