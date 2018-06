Brésil : Insulté par Neymar, Thiago Silva ne digère pas leur clash

Dans : Mondial 2018, PSG.

Décidément, les Brésiliens ont eu du mal à gérer leurs émotions face au Costa Rica vendredi en Coupe du monde.

Au-delà de la victoire (2-0) acquise dans le temps additionnel, on retient surtout le comportement de Neymar, à la fois nerveux et agaçant, y compris pour ses coéquipiers. Thiago Silva peut d’ailleurs témoigner. Capitaine lors de cette rencontre, le défenseur central s’est attiré les foudres et les insultes de l’attaquant à la 83e minute, en rendant le ballon aux Costariciens en signe de fair-play. Alors que Neymar, lui, pensait avoir subi une faute. De quoi provoquer un véritable clash entre les deux coéquipiers du Paris Saint-Germain.

« Il est comme un petit frère pour moi. Et je cherche à prendre soin de lui, lui donner des conseils. Mais aujourd'hui, j'ai été attristé par son comportement, a raconté Thiago Silva à Globo Esporte. Au moment où j'ai rendu le ballon au Costa Rica, il m'a insulté. Mais je crois que j'ai eu raison, parce qu'ils tentaient de gagner du temps. J'ai rendu le ballon parce que ce n'était pas ce ballon qui allait nous faire gagner. Je suis serein par rapport à ça et j'ai été triste de son comportement envers moi. » Rassurez-vous, le défenseur parisien n’a pas pleuré, contrairement à l’ancien Barcelonais.