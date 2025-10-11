ICONSPORT_273307_0004

Sébastien Pocognoli devient entraîneur de Monaco (off.)

Monaco11 oct. , 20:09
parMehdi Lunay
Attendue depuis plusieurs jours, l'arrivée de Sébastien Pocognoli sur le banc de Monaco est désormais officielle. Le technicien belge de 38 ans quitte l'Union Saint-Gilloise pour l'ASM où il remplace Adi Hütter, limogé vendredi. Il est lié avec le club du Rocher jusqu'en juin 2027.
