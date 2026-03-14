Dina-Ebimbe

Sa carrière en danger, Monaco risque de le payer cher

Monaco14 mars , 20:00
parEric Bethsy
0
En déplacement à Monaco ce samedi soir, Eric-Junior Dina-Ebimbe n’a pas oublié son transfert avorté en janvier 2025. Le milieu prêté par Francfort à Brest avait été recalé après sa visite médicale en Principauté.
Le Brestois Eric-Junior Dina-Ebimbe l’assure, il n’éprouve aucun sentiment de revanche avant d’affronter l’AS Monaco ce samedi soir. On peut pourtant imaginer une certaine rancune après l’épisode de janvier 2025. A l’époque, le milieu de Francfort pensait rejoindre le club de la Principauté, jusqu’à l’invalidation de son arrivée à cause d’un problème détecté à la visite médicale. Ce transfert avorté avait profondément affecté le joueur désormais prêté à Brest.
« C'était une opportunité super intéressante pour moi, s’est souvenu le joueur formé au Paris Saint-Germain pour RMC. Je voulais rejoindre un grand club. C'était un projet qui collait parfaitement avec mon style de jeu et en plus ils étaient en Ligue des Champions, ils avaient un entraîneur (Adi Hütter) qui avait été à Francfort en plus donc pour moi tous les voyants étaient au vert pour rejoindre ce projet. Malheureusement, ils ne m'ont pas accepté à la visite médicale parce qu'ils ont estimé que je n'étais pas prêt physiquement. Ils avaient besoin d’un joueur prêt tout de suite. »

Les conséquences sur sa carrière

« C'est une décision que je respecte mais c'est vrai que ça n'a pas été facile à vivre pour moi parce que c'est la première fois que ça m'est arrivé et c'est surtout tout ce qu'il y avait autour pour la famille, pour les proches et les gens qui se posent énormément de questions, a-t-il poursuivi. Ce qui était dur, c’était le fait que les gens pensaient que j'étais un joueur qui n'était plus en forme. Un joueur qui n’avait plus la capacité d'enchaîner les matchs alors que je traversais juste un moment compliqué comme tout le monde peut l'avoir dans sa carrière. Et du coup c'est une étape qui n'a pas été facile mais je pense que tous les joueurs traversent un moment dans leur carrière avec des hauts et des bas, peut-être que c'était ce moment-là pour moi. » Sans pitié, l’ASM aura sûrement affaire à un adversaire remonté.

Ligue 1

14 mars 2026 à 21:05
Monaco
Balogun19'
1
0
Live34'
Brest
Chronologie
Composition
Statistiques
But
19
F. Balogun
MonacoMonaco
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et ???? ont ils gagnés qq chose? c est du foot. vous avez 800M d ecart avec Lens. mdrr. tu vois ou pas? non tjs pas?...... ça va venir. tu sens la honte ou pas? entre 200M et 800M. d ecart ...... non tjs pas?

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3625106934340
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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