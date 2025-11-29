Pogba titulaire à Monaco, rendez-vous est donnée...en 2026

L'AS Monaco a tenté le pari Paul Pogba l'été dernier au mercato. Le milieu de terrain français a du mal à se montrer, lui qui revient à peine au plus haut niveau après des mois d'absence.

Paul Pogba a fait le choix de rejoindre Monaco il y a quelques mois avec l'espoir de retrouver son meilleur niveau. Une espoir que partage aussi le club de la Principauté, qui veut prendre son temps pour le remettre d'aplomb. L'AS Monaco a des grands projets pour Paul Pogba, même si ce dernier devra sans doute patienter avant d'avoir une place importante avec l'ASM. Le souhait de son préparateur physique personnel, Roger Caibe Rodriguez, est d'ailleurs de miser sur une reprise progressive malgré les attentes autour du champion du monde 2018.

Pogba, ce n'est pas pour tout de suite ?

Dans des propos relayés par Le Parisien, le Vénézuélien a en effet indiqué que l'objectif de Pogba était d'être titulaire à Monaco... la saison prochaine : « C’est déjà une grande victoire pour Paul de pouvoir revenir au jeu et commencer à ressentir à nouveau ces sensations, de voyager, de s’échauffer avec l’équipe (...) Il ne faut pas le presser, il faut lui donner progressivement quelques minutes. Il commence à se sentir plus à l’aise physiquement, mais cela va prendre du temps. Il lui faudra quelques matchs supplémentaires en tant que remplaçant afin qu’il puisse s’habituer. Ensuite, nous pourrons le voir débuter un match. Peut-être au début de l’année prochaine ».

