PSG : Luis Enrique dévoile son groupe face à Monaco

Lollichon est habilité pour donner son avis ?c’est discutable,,peu importe,,un gardien doit garder si possible sa cage inviolée,le reste c’est du pipeau et CHEVALIER sera donc jugé là-dessus avant tout.Il a bénéficié d’une campagne incroyable orchestrée par certains médias et plus dure est la chute.Sur ce qu’on voit ce n’est d’ailleurs pas le meilleur gardien de L1..
L'OL est un club au passé glorieux et au futur en devenir, la nouvelle direction est très pro, et sait exactement comment gérer ce club, sur le terrain, cela se ressent par l'enthousiasme revenu👍 bravo à vous, vous faites partie des grandes références, comme le sont l'OM, le PSG, Monaco, etc.. C'est un grand pas vers la disparition de la "Farmer ligue".
Je trouves ça marrant quand même,ils veulent tous jouer au Real ou autre grand club,par contre quand ils sont barrés et qu'ils cirent le banc,les autres clubs deviennent bien plus attractif d'un seul coup,et ils veulent rester un peut plus longtemps 🤣 Si t'es un peut réfléchi,il vaut mieux être dans un bon club qui joue l'europa avoir ta place un peut plus facilement et devenir si t vraiment bon la légende d'un club, ça,ça claque !
il a l air heureux a l OM, et a de plus en plus de temps de jeu. pas sur qu il parte
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
Le groupe Parisien pour le déplacement à Monaco ! 📋🔴🔵 #ASMPSG I #Ligue1