Pogba et le « syndrome Abou Diaby », Monaco craint le pire

Contrainte de repousser le retour de Paul Pogba, l’AS Monaco ne prend pas le moindre risque avec son milieu à l’arrêt depuis deux ans. Le club de la Principauté tient à éviter des problèmes récurrents à l’avenir.

Dans le plan initial de l’AS Monaco , Paul Pogba devait faire ses débuts à Angers ce samedi. Mais le milieu victime d’une alerte à la cuisse droite à dû repousser son retour d’au moins deux semaines. Ce contretemps n’est pas vraiment une surprise pour le préparateur physique Fabien Richard. Selon lui, le staff médical monégasque se montre prudent afin d’éviter que le Français multiplie les pépins physiques à l’avenir.

« Je connais ce que fait Monaco parce je travaille avec des joueurs dans ce club, leur staff est top, a commenté le spécialiste contacté par RMC. Après quatre mois, il ne faudrait quand même pas trop tarder. Mais je ne suis pas surpris parce que je pense que Monaco ne veut pas prendre de risques, surtout s’il y a des alertes musculaires. Deux ans d’arrêt, c’est incroyablement long dans une carrière de footballeur. Le but, c'est que Paul Pogba rejoue, dans un premier temps. Tout le monde a en tête le "syndrome Abou Diaby". C'était un des meilleurs joueurs qu'on n'ait jamais eu en France mais il n'a jamais pu revenir au plus haut niveau parce que son physique pétait de tous les côtés. »

Le danger pour Pogba

S'il parvient à éviter ce scénario, Paul Pogba devra passer à l’étape suivante qui s’annonce aussi compliquée. « Quand il va revenir, à un moment, il va faire un super match, a prédit le préparateur physique. Mais il faudra faire attention parce que le but, ce n'est pas qu'il fasse un super match, c'est qu'il soit constant après. C’est là que va être la difficulté selon moi pour Paul Pogba. Mais je pense qu'il est au bon endroit pour revenir parce qu'ils lui laissent le temps et que le staff est magnifique, notamment sur la prévention des blessures et la quantification de la charge. » D’après l’estimation donnée par l’AS Monaco, l’international français pourrait intégrer le groupe à Nantes le 29 octobre.