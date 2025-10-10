ICONSPORT_271282_0005
Adi Hütter

Officiel : Monaco vire Adi Hütter

Monaco10 oct. , 19:11
par Eric Bethsy
0
Comme pressenti, l’AS Monaco a bien rompu le contrat d’Adi Hütter. L’entraîneur autrichien, qui avait prolongé jusqu’en 2027 en janvier dernier, est officiellement licencié ce vendredi. Le début de saison insuffisant a incité l’actuel cinquième de Ligue 1 à changer de coach très tôt dans la saison. D’après les dernières informations, c’est le Belge Sébastien Pocognoli (Union Saint-Gilloise) qui devrait lui succéder.
0
Loading