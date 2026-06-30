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Officiel : Flavio Nazinho signe à Monaco jusqu’en juin 2030

Monaco30 juin , 12:24
parHadrien Rivayrand
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L'AS Monaco a officialisé la venue de Flavio Nazinho ce mardi. L'arrière gauche portugais arrive en provenance du Cercle Bruges et s’engage avec le club de la Principauté jusqu’en juin 2030. Le club belge récupère 5 millions d'euros dans l'opération.
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Puis désolé de ne pas avoir été éliminer de coupe d'Europe, votre projet tombe à l'eau

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Celle-là !!!... il fallait la faire !... surtout venant d'un décérébré tel que toi. Mdr

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