Officiel : Flavio Nazinho signe à Monaco jusqu’en juin 2030

Puis désolé de ne pas avoir été éliminer de coupe d'Europe, votre projet tombe à l'eau
Celle-là !!!... il fallait la faire !... surtout venant d'un décérébré tel que toi. Mdr
Faut te tenir au courant le lyonnais, la DNCG c'est passé déjà
Pourtant... il n'est plus titulaire au PSG.
Il joue plus que ses potes, mais bon pas grave.
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𝐅𝐥𝐚̀𝐯𝐢𝐨 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐧𝐡𝐨 est Rouge & Blanc ! 🇲🇨 Le latéral gauche portugais de 22 ans rejoint l’AS Monaco en provenance du Cercle Bruges et s’engage jusqu’en juin 2030. Bienvenue Flàvio !