Monaco : Rybolovlev retire le panneau « A vendre »

Quinze ans après avoir racheté l'AS Monaco, Dimitri Rybolovlev ne souhaite plus vendre le club de la Principauté. L'homme d'affaires russe ne répond plus à ceux qui souhaiteraient s'offrir l'ASM.

Propriétaire à 66 % de l'AS Monaco, le reste appartenant à la Principauté, Dimitri Rybolovlev avait sérieusement envisagé de céder le club en 2024, des rumeurs avaient même évoqué l'intérêt de Saoudiens. La banque d’affaires Raine, qui a notamment travaillé sur la vente de l'OL, avait été chargée de dénicher des acheteurs et, selon L'Equipe, une vingtaine de candidats s’étaient manifestés et environ un quart d’entre eux avait même déposé une offre d'acquisition. Mais, sans que le quotidien sportif ne sache pourquoi, Dimitri Rybolovlev a dit non à tout le monde, alors qu'aucun montant sur ces offres n’a filtré. La valeur du club aurait toutefois dépassé les 300 millions d'euros à cette époque.

Monaco ne vaut plus 300ME

Depuis, la crise des droits télé a frappé l'AS Monaco comme les autres clubs de Ligue 1 , et cette estimation n'est plus du tout d'actualité. Le milliardaire russe a désormais tranché et notre confrère annonce qu'officiellement le club de la Principauté n'est plus à vendre. En prime, Dimitri Rybolovlev semble avoir un regain d'intérêt pour son club de football, et se mêle plus régulièrement de la vie et des choix faits par Thiago Scuro, le directeur général de l'ASM, et les autres décideurs.

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Si Dimitri Rybolovlev ne veut plus vendre son club, ce n'est pas pour autant qu'il va faire des dépenses extravagantes. Et comme lors des deux dernières saisons, l'homme d'affaires russe n'a pas versé un seul euro dans les caisses de l'AS Monaco, laissant le soin aux dirigeants de profiter du mercato pour équilibrer le budget. Un choix qui financièrement peut se comprendre, mais pas vraiment sportivement. Cela n'empêche toutefois pas l'équipe de Filipe Luís d'être en tête de la Ligue 1.