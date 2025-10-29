ICONSPORT_274540_0010

Monaco : Feu vert pour Pogba, rendez-vous samedi

Monaco29 oct. , 20:45
parMehdi Lunay
0
La fin du tunnel approche pour Paul Pogba en Principauté.
Recruté par Monaco cet été, le milieu français attend toujours de faire ses grands débuts en Ligue 1. Récemment, une blessure musculaire a encore repoussé le jour J pour le champion du monde 2018. Le suspense est total, Pogba sera t-il de retour sur les terrains avant ou après la prochaine trêve internationale ? Foot Mercato rassure les supporters monégasques ce mercredi. En effet, selon ses informations, l'ancien joueur de la Juventus a beaucoup progressé physiquement et s'apprête à intégrer enfin le groupe de l'ASM en match.
Cette première convocation devrait intervenir pour la réception du Paris FC ce samedi soir dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Une vraie progression pour Pogba. Reste à voir s'il aura le droit d'entrer en jeu pour quelques minutes au moins.
P. Pogba

P. Pogba

FranceFrance Âge 32 Milieu
0
Loading