Monaco : Pocognoli déjà en danger ?

Laminée à Rennes 4-1 samedi, l'AS Monaco n'en finit plus d'inquiéter. Les débuts de Sébastien Pocognoli sur le banc monégasque sont très difficiles. Les chiffres sont sans appel avec le Belge.

Rien ne va plus à Monaco. L' ASM a été balayée 4-1 à Rennes samedi, plongeant à la 8e place du classement. C'est la troisième défaite de rang pour les Monégasques, déjà écrasés 4-1 par le RC Lens avant la trêve internationale. Une mauvaise passe qui coïncide avec la prise de pouvoir récente de Sébastien Pocognoli au club. Le Belge a été nommé entraîneur le 11 octobre dernier. Il est arrivé de l'Union Saint-Gilloise pour remplacer Adi Hütter, limogé pour des résultats et surtout un jeu jugé décevant par sa direction. Monaco était alors 5e à 3 points de la première place.

Pocognoli a raté ses débuts à Monaco

Attribuer les maux de l'AS Monaco à Sébastien Pocognoli peut sembler trop facile. Cependant, la vérité des chiffres est sans pitié avec l'entraîneur belge. Comme le souligne le compte X Stats Foot, le technicien n'a récolté que 7 points en 6 matchs. Aucun entraîneur monégasque n'avait connu un aussi faible bilan pour débuter depuis Robert Moreno en 2020. Ancien adjoint de Luis Enrique en sélection espagnole, il avait réalisé un passage express sur le Rocher (décembre 2019-juillet 2020). Une comparaison peu flatteuse pour Pocognoli.