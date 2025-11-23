ICONSPORT_277852_0128

Monaco : Pocognoli déjà en danger ?

Monaco23 nov. , 19:00
parMehdi Lunay
Laminée à Rennes 4-1 samedi, l'AS Monaco n'en finit plus d'inquiéter. Les débuts de Sébastien Pocognoli sur le banc monégasque sont très difficiles. Les chiffres sont sans appel avec le Belge.
Rien ne va plus à Monaco. L'ASM a été balayée 4-1 à Rennes samedi, plongeant à la 8e place du classement. C'est la troisième défaite de rang pour les Monégasques, déjà écrasés 4-1 par le RC Lens avant la trêve internationale. Une mauvaise passe qui coïncide avec la prise de pouvoir récente de Sébastien Pocognoli au club. Le Belge a été nommé entraîneur le 11 octobre dernier. Il est arrivé de l'Union Saint-Gilloise pour remplacer Adi Hütter, limogé pour des résultats et surtout un jeu jugé décevant par sa direction. Monaco était alors 5e à 3 points de la première place.

Pocognoli a raté ses débuts à Monaco

Attribuer les maux de l'AS Monaco à Sébastien Pocognoli peut sembler trop facile. Cependant, la vérité des chiffres est sans pitié avec l'entraîneur belge. Comme le souligne le compte X Stats Foot, le technicien n'a récolté que 7 points en 6 matchs. Aucun entraîneur monégasque n'avait connu un aussi faible bilan pour débuter depuis Robert Moreno en 2020. Ancien adjoint de Luis Enrique en sélection espagnole, il avait réalisé un passage express sur le Rocher (décembre 2019-juillet 2020). Une comparaison peu flatteuse pour Pocognoli.
Autre donnée inquiétante, le niveau de la défense monégasque sous ses ordres. Déjà fébrile avec son prédécesseur, elle plonge littéralement avec lui. Elle a cédé 13 fois sur les 6 derniers matchs, faisant de l'AS Monaco la pire défense de Ligue 1 sur cette période. La tactique du Belge peut être questionnée, lui qui a imposé une défense à trois centraux dès sa nomination. Ce système ne marche pas du tout pour le moment. Dans ces conditions, le technicien de 38 ans apparaît déjà fragilisé et l'avenir ne s'annonce pas simple. L'ASM doit affronter le PSG, Marseille et Lyon dans les quatre prochains matchs de championnat.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

