Viré par Monaco, Hütter le vit très bien

Monaco10 oct. , 20:20
parMehdi Lunay
Ce vendredi, l'AS Monaco a officialisé le renvoi d'Adi Hütter après 7 journées de championnat seulement. Le technicien autrichien n'a pas trainé pour prendre la parole...et souhaiter le meilleur à son désormais ex-club.
C'était attendu depuis le début de la semaine, c'est officiel depuis ce soir. Adi Hütter n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco. Le club de la principauté a annoncé officiellement se séparer de l'entraîneur autrichien à 19h. Le jeu décevant de l'ASM et les récentes contre-performances (lourdes défaites à Bruges et Lorient, nul contre Nice en supériorité numérique) lui auront été préjudiciables. Reste que l'ancien coach de Mönchengladbach quitte le Rocher après seulement 7 journées de Ligue 1 en laissant Monaco 5e du classement, à 3 points de la tête.

Hütter n'est pas amer

S'il a subi une claque, Adi Hütter n'a pas mis longtemps à s'en remettre. En effet, le technicien s'est confié auprès de L'Equipe juste après l'officialisation de son licenciement. Une réaction rapide qui pouvait faire craindre une contre-attaque cinglante envers sa direction. Mais, il n'en est rien. L'ex-coach de Monaco n'a eu que des paroles positives concernant l'ASM, que ce soit à propos du passé ou du futur.
« Je ne retiendrai presque exclusivement que des choses positives et du succès ces dernières deux années, durant lesquelles nous avons ramené Monaco dans le top 3 en France et, après une longue absence, vécu deux campagnes de Ligue des champions d'affilée. Parfois, des destins se séparent mais je le vis tout à fait bien. Je laisse derrière moi une équipe de qualité qui fonctionne bien, avec de grandes individualités. Je souhaite à la direction, aux joueurs, au staff et au club tout entier rien de moins que le meilleur pour l'avenir », a lâché l'entraîneur de 55 ans dans le quotidien sportif français. Une attitude classe alors que ce départ apparaît comme un désaveu pour la qualité de son travail.
