ICONSPORT_282542_0010
Sébastien Pocognoli

Monaco : Daniel Riolo lâche le nom du successeur de Pocognoli

Monaco18 janv. , 13:00
parMehdi Lunay
0
Candidat à la Ligue des champions, l'AS Monaco a plutôt un rythme de relégable depuis deux mois. De quoi menacer Sébastien Pocognoli. Daniel Riolo milite en tout cas pour le renvoi immédiat de l'entraîneur belge.
Le Rocher s'est transformé en paillasson cette saison. L'AS Monaco enchaîne les défaites en Ligue 1. 9e du championnat, le club de la Principauté a été battu 9 fois déjà depuis août dont 7 fois sur les 8 derniers matchs. Une chute brutale qui coïncide avec la prise de pouvoir de Sébastien Pocognoli sur le banc de l'ASM. Arrivé directement de l'Union Saint-Gilloise, le jeune technicien (38 ans) était loué par beaucoup d'observateurs. Mais, le successeur d'Adi Hütter ne s'en sort vraiment pas.

Riolo vire Pocognoli et désigne un successeur

Monaco est en difficulté contre les adversaires les plus modestes, en témoigne son match difficile à Orléans (National) en coupe de France. Les faiblesses défensives se sont accentuées avec le temps. Enfin, le groupe monégasque semble plus friable que jamais sur le plan mental. Pocognoli est menacé à court terme. Pour Daniel Riolo, le constat est sans appel. L'entraîneur belge a échoué dans sa mission et doit quitter son poste sur-le-champ.
« Pocognoli, situation d’échec. Tu dois le sortir », a t-il lâché brutalement dans l'After Foot sur RMC. Pour le remplacer dans l'immédiat, le polémiste suggère même le nom de son adjoint Damien Perrinelle qu'il avait côtoyé en radio par le passé. « Tu le fais finir la saison, de toute façon, il ne peut pas faire pire. À la limite, il fera jouer des jeunes qu’il connaît bien », a expliqué Riolo. La direction monégasque pourrait vite l'écouter. Le programme de l'ASM est costaud sur les prochaines semaines avec un match au Real Madrid dès mardi, Le Havre, la Juventus, Rennes et enfin Strasbourg en coupe de France.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282118_0008
OL

OL : Mix entre Benzema, Nilmar et Fred, Endrick est validé

ICONSPORT_278257_0881
PSG

PSG : 40 ME pour Kang-in Lee, Campos a tranché

ICONSPORT_282737_0124
Ligue 1

L1 : Strasbourg retrouve le sourire face à Metz

ICONSPORT_275040_0046
OM

Himad Abdelli à l'OM, Angers annule tout !

Fil Info

18 janv. , 17:30
OL : Mix entre Benzema, Nilmar et Fred, Endrick est validé
18 janv. , 17:00
PSG : 40 ME pour Kang-in Lee, Campos a tranché
18 janv. , 16:55
L1 : Strasbourg retrouve le sourire face à Metz
18 janv. , 16:30
Himad Abdelli à l'OM, Angers annule tout !
18 janv. , 16:28
Nantes - Paris FC : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)
18 janv. , 16:26
Rennes - Le Havre : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)
18 janv. , 16:00
Rennes : Jacquet à Chelsea, Pinault entre dans la danse
18 janv. , 15:30
OL : 3 idées folles pour régaler Fonseca au mercato
18 janv. , 15:00
Prolongation, rendement, cet autre joueur du PSG qui inquiète

Derniers commentaires

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

J espère que lens vont gagner, ils ont pas la coupe d europe a gérer et ca serait bien qui refont le même coup que Montpellier

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

La meilleure ambiance d europe c'est le vélodrome qui rivalise avec Dortmund, y a autant de décibel , sur la sonorisation le vélodrome a étais bien conçu

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Bientôt Lens marseille on verra bien le résultat entre les nordiste et le ricain milliardaire

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Ambiance...a la 40 ème minute il y a plus un bruit....😬🤨

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Au niveau ambiance non

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
181853102135-14
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading