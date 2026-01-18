Monaco : Daniel Riolo lâche le nom du successeur de Pocognoli

Candidat à la Ligue des champions, l'AS Monaco a plutôt un rythme de relégable depuis deux mois. De quoi menacer Sébastien Pocognoli. Daniel Riolo milite en tout cas pour le renvoi immédiat de l'entraîneur belge.

Le Rocher s'est transformé en paillasson cette saison. L' AS Monaco enchaîne les défaites en Ligue 1 . 9e du championnat, le club de la Principauté a été battu 9 fois déjà depuis août dont 7 fois sur les 8 derniers matchs. Une chute brutale qui coïncide avec la prise de pouvoir de Sébastien Pocognoli sur le banc de l'ASM. Arrivé directement de l'Union Saint-Gilloise, le jeune technicien (38 ans) était loué par beaucoup d'observateurs. Mais, le successeur d'Adi Hütter ne s'en sort vraiment pas.

Riolo vire Pocognoli et désigne un successeur

Monaco est en difficulté contre les adversaires les plus modestes, en témoigne son match difficile à Orléans (National) en coupe de France. Les faiblesses défensives se sont accentuées avec le temps. Enfin, le groupe monégasque semble plus friable que jamais sur le plan mental. Pocognoli est menacé à court terme. Pour Daniel Riolo, le constat est sans appel. L'entraîneur belge a échoué dans sa mission et doit quitter son poste sur-le-champ.

« Pocognoli, situation d’échec. Tu dois le sortir », a t-il lâché brutalement dans l'After Foot sur RMC. Pour le remplacer dans l'immédiat, le polémiste suggère même le nom de son adjoint Damien Perrinelle qu'il avait côtoyé en radio par le passé. « Tu le fais finir la saison, de toute façon, il ne peut pas faire pire. À la limite, il fera jouer des jeunes qu’il connaît bien », a expliqué Riolo. La direction monégasque pourrait vite l'écouter. Le programme de l'ASM est costaud sur les prochaines semaines avec un match au Real Madrid dès mardi, Le Havre, la Juventus, Rennes et enfin Strasbourg en coupe de France.