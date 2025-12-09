ICONSPORT_279506_0183

LdC : La victoire en or de l'AS Monaco

Monaco09 déc. , 22:57
parGuillaume Conte
1
Dominatrice en seconde période, l’AS Monaco a fait la différence pour s’imposer par la plus petite des marges contre Galatasaray (1-0). L’opération comptable est excellente.
Monaco bat Galatasaray 1-0
But pour Monaco : Balogun (68e)
Après avoir manqué le coche à Paphos, l’AS Monaco devait s’imposer à domicile face à Galatasaray pour aller chercher une place dans le Top24. Ce ne sont pas les occasions qui ont fait défaut. La première période était plutôt équilibrée, même si Akliouche avait deux situations dangereuses pour s’illustrer. Après le repos, cela allait beaucoup plus vite après un pénalty manqué par Zakaria (50e) puis deux grosses actions non converties par Balogun. La troisième était la bonne pour l’Américain, qui flairait le bon coup sur un corner confus dans la surface (1-0, 68e).
Cela suffisait au bonheur de l’AS Monaco, solide jusqu’au bout face à la pression turque et qui connaissait donc sa deuxième victoire de la campagne. De quoi mettre le club de la Principauté un peu plus au chaud dans la course au barrage.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_279505_0252
OM

Un arrêt miraculeux, mais Rulli inquiète l'OM

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 6e journée

ICONSPORT_279505_0159
Ligue des Champions

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Fil Info

23:11
Un arrêt miraculeux, mais Rulli inquiète l'OM
23:01
LdC : Programme TV et résultats de la 6e journée
22:54
LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique
22:30
Sergio Ramos, le surprenant retour
22:00
C'est officiel, Zidane rejoint un nouveau club
21:51
LdC : Greenwood place l'OM sur une voie royale (vidéo)
21:40
Le Cameroun arrive à la CAN avec deux listes de joueurs
21:20
Panique à Rennes, Liverpool débarque

Derniers commentaires

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

OM, Monaco et demain Paris, 3 sur 3 en C1👏

LdC : La victoire en or de l'AS Monaco

Enfin🙅👍👏l'OM qui y va de sa victoire aussi, manque le PSG et ça fera 3 sur 3 en C1👍

Un arrêt miraculeux, mais Rulli inquiète l'OM

J'pense l'idée de base c'était d'integrer Medina, mais c'est compliqué, Aguerd revient de blessure, et c'est inquiétant pour la CAN, parce qu'il est tres important pour nous, Weah et Murillo tiennent leurs poste, Weah est même une chouette recrue, et Balerdi, c'est Balerdi, pour le pire et le meilleur Et Pavard il est passé de génie, a paria en 1 semaine

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Oui L OM a un trio offensif de feu, par contre la défense ca va pas du tout

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

L OM gagne mais c'est une victoire inquiétante

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading