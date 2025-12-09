LdC : La victoire en or de l'AS Monaco

Dominatrice en seconde période, l’AS Monaco a fait la différence pour s’imposer par la plus petite des marges contre Galatasaray (1-0). L’opération comptable est excellente.

Monaco bat Galatasaray 1-0

But pour Monaco : Balogun (68e)

Après avoir manqué le coche à Paphos, l’AS Monaco devait s’imposer à domicile face à Galatasaray pour aller chercher une place dans le Top24. Ce ne sont pas les occasions qui ont fait défaut. La première période était plutôt équilibrée, même si Akliouche avait deux situations dangereuses pour s’illustrer. Après le repos, cela allait beaucoup plus vite après un pénalty manqué par Zakaria (50e) puis deux grosses actions non converties par Balogun. La troisième était la bonne pour l’Américain, qui flairait le bon coup sur un corner confus dans la surface (1-0, 68e).

Cela suffisait au bonheur de l’AS Monaco, solide jusqu’au bout face à la pression turque et qui connaissait donc sa deuxième victoire de la campagne. De quoi mettre le club de la Principauté un peu plus au chaud dans la course au barrage.