LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Ligue des Champions09 déc. , 22:54
parMehdi Lunay
8
Ligue des champions, phase de ligue, 6e journée
Lotto Park
Union Saint-Gilloise-OM 2-3
Buts : Khalaïli (5e, 71e) pour l’Union SG ; Paixao (15e), Greenwood (41e, 58e) pour l’OM
Un grand Mason Greenwood a permis à Marseille de ramener les trois points de son déplacement en Belgique avec un succès 3-2. Une belle performance qui consolide la place de barragiste des Phocéens.
Même si ce n'est pas la dernière journée de la phase de ligue, ce déplacement à Bruxelles ressemblait à une finale pour les barrages entre l'Union Saint-Gilloise et Marseille. L'OM démarrait mal, concédant l'ouverture du score sur une superbe frappe de Khalaili au premier poteau. Un but qui ressemblait vite à un accident tant Marseille était supérieur ensuite dans le jeu. Les Phocéens revenaient au score 10 minutes plus tard sur une superbe action collective. Aubameyang frappait au but, le gardien adverse relâchait sur Paixao qui concluait. L'OM prenait même les devants sur une superbe action initiée et conclue par Mason Greenwood.
En feu, l'attaquant anglais enfonçait le clou en début de seconde période en imitant Drogba contre Newcastle en 2004. Serein pendant une heure, l'OM finissait mal la rencontre et se faisait très peur. Rulli ratait une sortie aérienne et Khalaili plantait un doublé pour remettre l'Union Saint-Gilloise à 2-3. Les Belges marquaient ensuite le but de l'égalisation à deux reprises mais la VAR signalait à chaque fois un hors-jeu infime. Rulli sauvait les siens dans les arrêts de jeu d'une belle parade. L'OM s'imposait finalement 3-2 pour remonter aux alentours de la 16e place au classement général.

Champions League

09 décembre 2025 à 21:00
Union Saint-Gilloise
Khalaili5'Khalaili71'
2
3
Match terminé
Olympique Marseille
Barbosa da Paixão15'Greenwood41'Greenwood58'
Chronologie
Composition
Statistiques
VAR
90
P. Akinpelu
Union Saint-GilloiseUnion Saint-Gilloise
Carton jaune
90
P. Akinpelu
Union Saint-GilloiseUnion Saint-Gilloise
Remplacement
90
ENTRE
R. Sykes
Union Saint-GilloiseUnion Saint-Gilloise
SORT
O. Niang
Union Saint-GilloiseUnion Saint-Gilloise
Remplacement
88
ENTRE
R. Vaz
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
M. Greenwood
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
8
