« L'AS Monaco est un club fantôme », il sort la sulfateuse après la défaite

L’AS Monaco a été piégée ce samedi à domicile par le Paris FC. Le club de la Principauté s’est incliné sur sa pelouse à Louis II 1-0. Le club du Rocher ne parvient pas à valider sa bonne dynamique. Certains observateurs ont sorti la sulfateuse envers l’ASM.

Sébastien Pocognoli a subi sa première défaite avec l’ AS Monaco . L’ancien entraîneur de L’Union Saint-Gilloise ne s’attendait pas à perdre des points ce samedi soir face au Paris FC. Le club du Rocher s’est incliné sur la plus petite des marges face au promu. C’est la première défaite en Ligue 1 pour l’ASM depuis le 27 septembre dernier. Une nouvelle fois, les Monégasques ont manqué d’efficacité. Après une victoire spectaculaire à Nantes plus tôt dans la semaine (5-3), Monaco ne confirme pas.

Monaco fantomatique

Un manque de régularité qui frustre certains observateurs sur les réseaux sociaux. C’est le cas du journaliste Gilles Favard. Sur X, anciennement Twitter, il n’a pas hésité à dégainer la sulfateuse envers le club de la Principauté. Après cette nouvelle défaite (la troisième en Ligue 1 cette saison), tous les acteurs du club en ont pris pour leur grade. « L'AS Monaco est depuis trois ans devenu un club fantôme…. Pas d’équipe Pas de joueurs Pas de Président Pas de directeur sportif Pas d’entraîneur, » explique-t-il.

Simple, court, efficace pour faire passer un message. Pour rappel, l’ASM a changé son entraîneur cette saison. Après le licenciement d’Adi Hütter, Monaco a nommé Sébastien Pocognoli. Le jeune belge de 38 ans aura pour mission de qualifier le club du Rocher en Ligue des champions. Si comptablement Monaco n’est pas largué, dans le jeu le gros du travail reste à faire, tout cela en comptabilisant les nombreux blessés depuis le début de la saison. Les observateurs semblent ne plus vouloir laisser le même crédit que par le passé à la formation de la Principauté. L’ASM doit retrouver de l’allant.