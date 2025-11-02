« L'AS Monaco est un club fantôme », il sort la sulfateuse après la défaite

Oui, c’est très clair, je ne m’y attendais pas. Cela fait certainement partie de l’apprentissage, de passer par ce genre de moments.- Sébastien Pocognoli sur la défaite face au Paris FC
Si tu veux, mais avant relis les règles du hors-jeu et regarde les images. Ca t'évitera de te lancer dans une nouvelle humiliation.
L'hôpital qui veut se moquer de la charité 😂
Nan mais franchement, évite de parler foot. C'est mieux, tu n'y connais visiblement rien. Emerson par exemple est dans le groupe qui a gagner la ligue des champions et la supercoupe 2021 avec Chelsea et est titulaire lors de la victoire en ligue Europa en 2019 et la conférence en 2023. Sans parler qu'il est titulaire dans la finale de championnat d'Europe avec l'Italie. C'est tout sauf au mieux un bon joueur de club. A défaut de savoir déceler les qualités d'un joueur en le regardant jouer, renseigne-toi un peu au lieu de passer pour la tanche que tu es.
A un club en bois en plus. Aucune chance. Arsenal peut-être...
Pendant qu'il leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre, les supporters pensent moins au coaching léger de l'entraîneur et oui. Et Greg est encore submergé sur cet article oui j'ai vu. Ça lui apprendra.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
ASMonaco est depuis trois ans devenu un club fantôme…. Pas d équipe Pas de joueurs Pas de Président Pas de directeur sportif Pas d entraîneur