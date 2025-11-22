Après plusieurs années d’absence, Paul Pogba a fait son grand retour à la compétition. L’international français est entré en jeu lors de la défaite de l’AS Monaco sur la pelouse de Rennes (4-1).

Attendu depuis plusieurs semaines, le grand retour de Paul Pogba a enfin eu lieu. L’international français a disputé une dizaine de minutes au Roazhon Park ce samedi en début de soirée contre le Stade Rennais. Une première victoire pour le champion du monde 2018 et pour l’ASM. L’ancien joueur de la Juventus Turin et de Manchester United a par ailleurs avoué en zone mixte qu’il avait été très surpris de l’accueil du public rennais à son égard. Pour son grand retour à la compétition et même s’il était à l’extérieur, Paul Pogba a eu le droit a une très belle ovation.

« J'ai été déçu de perdre ce match. C'est le retour de Paul Pogba mais je joue à Monaco, et je n'aime pas perdre. J'étais vraiment content d'un côté, mais de l'autre j'étais déçu du résultat et ce qu'on a fait sur le terrain. L'accueil ? Ca m'a touché. Voir le public se lever et applaudir, je ne m'y attendais pas. Un grand merci aux fans qui m'ont personnellement supporté. Les sensations étaient bonnes, je voulais apporter une bonne énergie, ne pas prendre de but, prendre du plaisir, ça fait longtemps. Je suis soulagé d'avoir repris le football » a avoué Paul Pogba en zone mixte, dans des propos rapportés par RMC.

