monaco adi hutter vire ses joueurs ont tranche iconsport 252922 0168 388928

Club Bruges - Monaco : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Monaco18 sept. , 17:47
parEric Bethsy
Bruges : Mignolet - Sabbe, Ordoñez, Mechele, Meijer - Onyedika, Stankovic - Forbs, Vanaken, Tzolis - Tresoldi.
Monaco : Köhn - Vanderson, Dier, Mawissa, Caio Henrique - Akliouche, Camara, Bamba, Minamino - Biereth, Balogun.
Articles Recommandés
ICONSPORT_270215_0010
FC Nantes

Passer de l’OL à l’ASSE, Anthony Lopes est dégoûté

Manchester City Napoli
Ligue des Champions

Manchester City - Naples : les compos (21h00 sur Canal+ Live 2)

ICONSPORT_270992_0007
OM

Après Real-OM, l’UEFA enfonce Marseille

ICONSPORT_271082_0081
Ligue des Champions

LdC : Monaco ridiculisé à Bruges à la mi-temps

Fil Info

20:30
Passer de l’OL à l’ASSE, Anthony Lopes est dégoûté
19:58
Manchester City - Naples : les compos (21h00 sur Canal+ Live 2)
19:58
Après Real-OM, l’UEFA enfonce Marseille
19:31
LdC : Monaco ridiculisé à Bruges à la mi-temps
19:30
Il quitte enfin l'OM, ce n'est pas pour l'argent
19:00
Barça-PSG, la mauvaise nouvelle se confirme
18:30
Habib Beye calme l’OL, Ligue 1+ va adorer
18:00
« J’aime beaucoup », il voit un grand avenir pour l’ASSE
17:41
OM-PSG : João Neves forfait pour le Classique

Derniers commentaires

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

@majin cage : C'était à Dijaya que je répondais.

Après Real-OM, l’UEFA enfonce Marseille

Y avait pas penalty, c'était du vol

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

Du coup, je te dis que tu es malhonnêtes car tu dis de la merde, ça compte ?

LdC : Monaco ridiculisé à Bruges à la mi-temps

Décevant Monaco contre une équipe de Bruges à leur portée, mais sans intensité et collectif, la qualité intrinsèque ne suffit pas.

O'Riley successeur de Rabiot, stupéfaction à l'OM

C'est possible et encore pas certain pour Pavard. De toute façon Rabiot partait donc...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading