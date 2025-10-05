Monaco cherche un remplaçant à Adi Hütter

L'AS Monaco a arraché un point presque miraculeux contre Manchester City en Ligue des champions, et la réception de Nice au Stade Louis II ce dimanche (17h15 sur Ligue 1+) constitue un rendez-vous important pour Adi Hütter dont la situation n'est pas claire.

Cinquième de Ligue 1, et trentième en Ligue des champions, Monaco ne réussit pas un début de saison parfait, même si tout n'est pas à jeter dans le parcours du club de la Principauté. Cependant, même s'il a un contrat jusqu'en 2027 avec l'ASM, Adi Hütter sait que les responsables monégasques commencent à sérieusement s'impatienter, notamment parce que le jeu pratiqué par leur équipe est loin d'être enthousiasmant. Pour l'instant, aucune menace ne pèse sur les épaules du technicien autrichien, mais cela pourrait rapidement changer. Car dans les coulisses, on travaille déjà à un possible scénario qui pourrait aboutir à un limogeage rapide et brutale d'Adi Hütter. Monaco a en effet pris un coup d'avance au cas où.

Monaco-Nice, attention danger pour Adi Hütter

Comme le précise ce dimanche L'Equipe, rien n'est acté concernant l'avenir monégasque d'Adi Hütter, mais les dirigeants de l'ASM ont déjà noué des contacts avec des possibles successeurs de l'actuel entraîneur et ils auraient eu des réponses positives. Autrement dit, une ombre plane au-dessus de l'entraîneur de Monaco, et une défaite ce dimanche dans le derby contre l'OGC Nice pourrait inciter ses employeurs à accélérer dans la quête d'un nouveau coach. Ce n'est cependant pas la première fois que l'AS Monaco contacte des entraîneurs, mais cette fois cela pourrait être la bonne. D'autant qu'avant la trêve de Noël, il y a encore deux pauses internationales qui se profilent. Des périodes qui collent souvent avec des changements d'entraîneur. Déjà interrogé sur ce sujet, notamment après les grosses claques prises à Brest et à Bruges, Hütter avait tapé en touche, mais à 55 ans, le coach de l'ASM sait que tout peut aller très vite.