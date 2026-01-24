20 ME pour un énorme flop, Monaco fait fort

En difficulté avec le fair-play financier, l’AS Monaco doit vendre pour équilibrer ses comptes. Ça tombe bien, le club de la Principauté tient une opportunité inespérée de récolter un gros montant pour Thilo Kehrer, pourtant décevant depuis son arrivée en janvier 2024.

La situation de l’AS Monaco ressemble à un casse-tête. La nomination du coach Sébastien Pocognoli en octobre dernier n’a pas changé grand-chose. Au contraire, les Monégasques continuent de s’enfoncer. Il est vrai que le successeur d’Adi Hütter n’est pas aidé par les blessures. A tel point que l’effectif a un besoin urgent de renforts avant la fin du mercato hivernal. Le problème pour le club de la Principauté, c’est que le fair-play financier limite considérablement sa marge de manœuvre.

Une plus-value sur Kehrer ?

L’AS Monaco a besoin de vendre et se tient forcément à l’écoute des offres reçues. Y compris celle pour Thilo Kehrer. Cet hiver, la direction monégasque a reçu une proposition de Besiktas à hauteur de 12 millions d’euros, plus 3 millions d’euros en bonus, révèle FootMercato. Le montant peut paraître intéressant dans la mesure où le défenseur central de 29 ans, dont le transfert définitif suite à son prêt avait coûté 11 millions d’euros, permettrait de réaliser une plus-value. Mais ce n’est pas suffisant aux yeux des dirigeants. Pour accepter le transfert de Thilo Kehrer, l’AS Monaco réclame 20 millions d’euros.

Difficile de dire si Besiktas acceptera de répondre à cette exigence. En tout cas, le pensionnaire du Stade Louis-II se montre particulièrement gourmand et ambitieux pour son flop. Depuis son arrivée en janvier 2024, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’est pas le taulier attendu. L’international allemand n’est pas étranger à la fébrilité de la défense monégasque cette saison. En témoigne sa prestation catastrophique contre le Real Madrid (6-1) mardi en Ligue des Champions, match durant lequel il a inscrit un but contre son camp. Après ça, une vente à 20 millions d’euros représenterait la meilleure performance de l’AS Monaco depuis bien longtemps.