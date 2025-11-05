« Je ne me suis jamais plaint des blessures » : Pocognoli ne chouine pas

Quelques jours après avoir été piégé par le Paris FC, l’AS Monaco s’est relancé en Ligue des champions. Sous la pluie norvégienne, le club de la Principauté a battu Bodo Glimt. Une bonne nouvelle pour Sébastien Pocognoli qui voit déjà de la progression au sein de son équipe.

Si tous les yeux ou presque étaient rivés sur le Parc des Princes pour la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, au Nord Monaco a fait le travail. Dans le cercle polaire, la formation du Rocher a battu Bodo Glimt sur la plus petite des marges. Une réalisation de Folarin Balogun pour relancer le club de la Principauté. Quelques jours après la défaite face au Paris FC en Ligue 1, Monaco se relance. L’ASM peut se gratifier d’un nouveau clean sheet, le troisième en cinq matchs.

Venir s'imposer à Bodö/Glimt, c'est quelque chose que même des grosses équipes européennes ne font pas. J'en suis fier. - Sébastien Pocognoli après la victoire de Monaco

Pocognoli satisfait avec les moyens du bord

À la fin de la rencontre, Sébastien Pocognoli s’est réjoui de cette victoire. L'entraîneur belge constate la progression de son groupe depuis son arrivée il y a quelques semaines. Malgré un effectif réduit, Monaco est dans les clous sur le plan comptable. « On est capables de très hauts et de très bas, mais je pense que c'est dû à la fatigue de l'enchaînement des matches. J'ai demandé à mes joueurs de garder cet état d'esprit. Il faut être objectif, je pense que depuis mon arrivée, il y a eu de la progression. Je ne me suis jamais plaint des blessures. Je vois que les joueurs font le maximum à l'entraînement, et je leur demande beaucoup. Ils font leur maximum, » explique-t-il. Monaco a tout de même pu aligner une équipe compétitive ce mardi soir en Ligue des champions. Les Monégasques recevront Lens ce samedi dans un match important au Top 4.