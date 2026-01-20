Metz : Stéphane Le Mignan viré, Benoît Tavenot prend sa place (off.)

Dans un communiqué paru ce mardi après-midi, le FC Metz a annoncé le départ de l'entraineur qui a fait remonter les Grenats en Ligue 1, Stéphane Le Mignan. Il est remplacé par Benoit Tavenot.

Ce qui devait arriver arriva : Stéphane Le Mignan n'est plus l'entraineur du FC Metz . Arrivé en préambule de la saison 2024-2025 au club lorrain, le Morbihannais avait réussi à faire remonter son club en Ligue 1 dès sa première saison. Malheureusement, il n'aura pas réussi à surfer sur cette belle dynamique pour assurer plus sereinement le maintien. Bon dernier du classement, Metz a pris la décision de le remplacer dès maintenant pour tenter de remonter la pente.

Pour le remplacer, c'est Benoit Tavenot qui a été choisi par la direction des Grenats. Ce dernier était sans club depuis la fin de son aventure avec le SC Bastia en Ligue 2, alors qu'il avait été licencié en octobre dernier à cause d'une longue série de mauvais résultats.

« Le club tient à remercier Stéphane et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Son successeur à la tête de l’équipe première est d’ores et déjà trouvé. Il s’agit de Benoît Tavenot, déjà passé par le club entre 2019 et 2022 en la qualité d’entraîneur adjoint. (...) Le technicien français mettra désormais sa culture du travail, son enthousiasme et sa passion pour transmettre au service du club à la Croix de Lorraine. Bienvenue chez toi Benoît ! », peut-on lire au sujet du nouvel entraineur dans le communiqué officiel du FC Metz.