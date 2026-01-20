ICONSPORT_282073_0020
Stéphane Le Mignan

Metz : Stéphane Le Mignan viré, Benoît Tavenot prend sa place (off.)

Metz20 janv. , 16:24
parQuentin Mallet
0
Dans un communiqué paru ce mardi après-midi, le FC Metz a annoncé le départ de l'entraineur qui a fait remonter les Grenats en Ligue 1, Stéphane Le Mignan. Il est remplacé par Benoit Tavenot.
Ce qui devait arriver arriva : Stéphane Le Mignan n'est plus l'entraineur du FC Metz. Arrivé en préambule de la saison 2024-2025 au club lorrain, le Morbihannais avait réussi à faire remonter son club en Ligue 1 dès sa première saison. Malheureusement, il n'aura pas réussi à surfer sur cette belle dynamique pour assurer plus sereinement le maintien. Bon dernier du classement, Metz a pris la décision de le remplacer dès maintenant pour tenter de remonter la pente.
Pour le remplacer, c'est Benoit Tavenot qui a été choisi par la direction des Grenats. Ce dernier était sans club depuis la fin de son aventure avec le SC Bastia en Ligue 2, alors qu'il avait été licencié en octobre dernier à cause d'une longue série de mauvais résultats.
« Le club tient à remercier Stéphane et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Son successeur à la tête de l’équipe première est d’ores et déjà trouvé. Il s’agit de Benoît Tavenot, déjà passé par le club entre 2019 et 2022 en la qualité d’entraîneur adjoint. (...) Le technicien français mettra désormais sa culture du travail, son enthousiasme et sa passion pour transmettre au service du club à la Croix de Lorraine. Bienvenue chez toi Benoît ! », peut-on lire au sujet du nouvel entraineur dans le communiqué officiel du FC Metz.
0
Derniers commentaires

OM : Angers ne lâche rien, Abdelli envoyé en réserve

Il a été dit que dès que l'OM est venu pour le recruter, le joueur a fait son choix.

PSG : Luis Enrique va rendre fou l’UEFA

C'est bien uniquement si on finit 1er ou 2e pour obtenir l'avantage ultime sinon c'est vrai que ca peut faire perdre le rythme comme en plus on est sorti de la CDF.... Alors oui on vise des saisons allégées mais en l'état quand on vise tous les trophées on est obligé de faire tourner pour mettre tout l'effectif dans le rythme et la confiance car tout le monde aura un rôle à jouer. Là ça va être light du moins en février...ce sont les retours de blessure qui vont ramer pour revenir

Yaser Asprilla, le nouveau coup de folie de l'OM

Tiens encore un autre MDR

Kang-In Lee quitte le PSG, ça s'accélère

La venue de Dro ne change rien c'est un gosse de 18 ans à qui il manque encore trop de choses pour qu'il puisse déloger un gars de l'équipe A, racontez pas de bêtises.

Timber, Nwaneri, Abdelli et Da Cunha, l’OM les veut tous

C'est quoi le post de firstbl00d alors ??? Il sert a quoi concrètement ? A rien tout comme toi en fait. Le pire c'est que t'étais le premier a dire qu'on serait largué a mi saison.

