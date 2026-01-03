L1 : Bouna Sarr à Metz, c’est signé

Sans club depuis son départ du Bayern Munich en juillet dernier, Bouna Sarr va rebondir en Ligue 1 puisque l’ex-joueur de l’OM a signé au FC Metz.

Onze ans après son départ, Bouna Sarr est de retour au FC Metz. Le polyvalent ailier de 33 ans s’est en effet engagé en faveur de son club formateur, annonce le compte X @CultureGrenat. Sans club depuis son départ du Bayern Munich en juillet dernier, l’international sénégalais était à l’essai depuis plusieurs semaines. Malgré son manque de rythme en compétition officielle, Bouna Sarr a impressionné en interne sur le plan physique au point de convaincre Metz de le faire signer. La durée de son contrat n’a pas été divulgué pour l’instant mais il pourrait s’agir d’un bail de six mois avec option.