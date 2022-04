Wayne Rooney éjecte Paul Pogba de Manchester United

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison, Paul Pogba n’a pas encore fait son choix au sujet de son avenir.

Dans le viseur du Paris Saint-Germain ou encore de la Juventus Turin, Paul Pogba n’a pas encore tranché la brûlante question de son avenir. Libre dans six mois, le milieu de terrain de Manchester United a plusieurs options sur la table. La première est bien sûr de prolonger chez les Red Devils, qui souhaitent le conserver malgré son rendement mitigé à Old Trafford. La seconde est de partir et plusieurs clubs sont prêts à lui dérouler le tapis rouge pour l’accueillir. C’est le cas de son ancien club de la Juventus Turin en Italie mais également du PSG, qui rêve de Paul Pogba pour réarmer son milieu de terrain. Qu’il aille en Série A, en Ligue 1 voire en Liga, cela a peu d’importance. Mais l’essentiel pour Paul Pogba est de quitter Manchester United selon Wayne Rooney.

Pogba doit quitter Manchester United selon Rooney

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Sur l’antenne de Sky Sports, l’ancien capitaine de Manchester United a vivement conseillé à Paul Pogba de quitter les Red Devils. Un constat évident pour l’ex-international anglais tant le rendement de Paul Pogba est décevant avec Manchester United par rapport à ce qu’il montre en Equipe de France, où il reste un taulier indiscutable aux yeux de Didier Deschamps. « Je le regarde jouer pour la France et c'est un joueur complètement différent. Ses capacités, sa vision et son contrôle du jeu sont toujours là avec les Bleus. Ça n'a pas vraiment marché à United pour lui, et il y a certains joueurs que le club doit laisser partir. Je crois qu'on est arrivé à un point où il est mieux qu'il passe à autre chose. Si Paul est honnête avec lui-même, il n'a pas eu l'impact qu'il aurait aimé avoir depuis qu'il est revenu à Manchester United » a analysé Wayne Rooney, largement favorable à un départ de Paul Pogba à la fin de la saison. Reste que pour l’heure, le champion du monde 2018 et son agent Mino Raiola n’ont pas encore fait de choix définitif.