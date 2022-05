Un plan anti-Mbappé, le choix fort de Haaland

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Décédé ce week-end, Mino Raiola gérait les affaires de Paul Pogba et de Zlatan Ibrahimovic mais également d’Erling Haaland.

Le dossier de l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund va-t-il être bouleversé par la mort de son célèbre agent Mino Raiola ? La question se pose légitimement mais à en croire les informations du journal AS, le décès de l’agent italo-néerlandais ne changera rien à l’avenir d’Erling Haaland. Et pour cause, le média dévoile que Rafaela Pimenta, avocate de Mino Raiola, a repris le dossier en main. Et la femme d’affaires a assisté à toutes les dernières réunions au sujet de l’avenir d’Erling Haaland, ce qui ne va donc pas changer grand-chose pour l’attaquant du Borussia Dortmund. Rafaela Pimenta va suivre à la lettre les directives de Mino Raiola et le plan est limpide pour l’avenir d’Erling Haaland. L’objectif est de placer le Norvégien au Real Madrid… sauf si Kylian Mbappé prend finalement la décision de rejoindre la capitale espagnole. Comme indiqué à de multiples reprises par le passé, Erling Haaland ne souhaite pas signer dans le même club que Kylian Mbappé.

Haaland ne veut pas jouer avec Mbappé

Et pour cause, l’attaquant du Borussia Dortmund a conscience que l’attaquant du PSG sera son principal concurrent dans la course au Ballon d’Or et à toutes les distinctions individuelles dans le futur. Par conséquent, il ne souhaite pas évoluer dans la même équipe que lui. Cependant, Erling Haaland fait bel et bien du Real Madrid sa priorité dans l’optique du prochain mercato estival, ce qui risque de poser un problème dans la mesure où les Merengue font leur maximum pour enrôler... Kylian Mbappé, lequel se tâte encore entre une prolongation au PSG ou une signature au Real Madrid. Cet été, Erling Haaland va donc lier son destin à celui de Kylian Mbappé en temporisant et en attendant de voir où atterrira l’attaquant parisien. Dans le cas où le champion du monde français s’engage au Real Madrid, Rafaela Pimenta et les collaborateurs de Mino Raiola étudieront les différentes options, notamment en Premier League, pour l’avenir d’Erling Haaland. En revanche, si Kylian Mbappé prolonge à la surprise générale au PSG, alors la question ne se posera pas pour le Norvégien qui foncera au Real Madrid, son premier choix.