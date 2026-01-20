L'OL et l'OM comptent leurs sous pour un défenseur coté

ICONSPORT_277598_0022
En difficulté au Bayern Munich, Sacha Boey veut s'en aller cet hiver. La Ligue 1 est une bonne terre d'accueil pour lui d'autant que Lyon et Marseille sont sur le coup. Reste à régler la question de son salaire et ce ne sera pas évident.
Sacha Boey a disparu de la circulation au Bayern. Le latéral droit français est officiellement malade, victime d'un problème gastro-intestinal depuis plus d'un mois. En réalité, Vincent Kompany l'a écarté pour un comportement jugé nonchalant. Le dernier épisode d'une aventure difficile chez les Munichois pour le joueur formé à Rennes. Plus que jamais, il souhaite quitter le Bayern en janvier. Le défenseur de 25 ans a de belles touches en Ligue 1 pour rebondir au plus vite.

Un Olympico pour Sacha Boey

Selon le journaliste Ekrem Konur, les deux plus sérieuses s'appellent Olympique de Marseille et Olympique Lyonnais. 3e et 4e du championnat de France, les deux olympiques ne peuvent ignorer l'apport d'un joueur déjà très expérimenté à son âge. Boey avait fait forte impression à Galatasaray avant de débarquer en Allemagne. Latéral offensif, bon techniquement, il colle aux schémas tactiques de Paulo Fonseca chez les Gones et de Roberto de Zerbi chez les Phocéens.
Une inconnue perturbe toutefois les deux formations françaises : le salaire énorme de Sacha Boey. L'arrière droit touche plus de 3 millions d'euros par an au Bayern, soit 250 000 euros par mois. Une rémunération trop élevée pour les Olympiques, surtout pour les Lyonnais dont la masse salariale est surveillée de près par la DNCG. Sans effort financier du joueur français, impossible pour eux d'aller plus loin que de simples discussions. Tout profit pour le troisième candidat connu dans ce dossier, à savoir Everton.
S. Boey

S. Boey

FranceFrance Âge 25 Défenseur

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs9
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
3
Derniers commentaires

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

Faudrait mettre Sofanov et virer chevalier des buts. ceci dit à la même époque la saison derniere Paris était 24 ou 25 eme et on connaît la suite

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

Cassé peut-être pas mais moins de folie... Paris est attendu maintenant ca joue peut-être

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

Il y avait faute sur le 1er but refusé... relou l Mais réel...après pas un match de LDC ine equipe mode L1 des champions... mauvaise mais vaillante... Paris faiblard en ce moment, le milieu n'est plus la, Hakimi manque, Doue et Dembélé pas la ..et Mayulu 🤦🏼‍♂️

L'OL et l'OM comptent leurs sous pour un défenseur coté

250.000 € par mois, avec les salaires de Garcia, Lirola et Blanco économisés l'OM a les moyens.

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

C'est clair... le 1er la sortie mode gardien de balle sans se coucher...le 2eme pffff mais bordel tu mets les poings... et en face Doueet Dembélé pas la...Vitinha sans Neves et avec Riz en mode vacances c'est plus la même... Ruiz je reviens dessus mais depuis pas mal de matchs c'est plus ça...bon on est habitué au caviar donc on est plus critique mais la dynamique n'est pas la, limpression d'être lannee derniere avec 2 mois de retard... meme match que Athletico l'année derniere...

