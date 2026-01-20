L'OL et l'OM comptent leurs sous pour un défenseur coté

En difficulté au Bayern Munich, Sacha Boey veut s'en aller cet hiver. La Ligue 1 est une bonne terre d'accueil pour lui d'autant que Lyon et Marseille sont sur le coup. Reste à régler la question de son salaire et ce ne sera pas évident.

Sacha Boey a disparu de la circulation au Bayern. Le latéral droit français est officiellement malade, victime d'un problème gastro-intestinal depuis plus d'un mois. En réalité, Vincent Kompany l'a écarté pour un comportement jugé nonchalant. Le dernier épisode d'une aventure difficile chez les Munichois pour le joueur formé à Rennes. Plus que jamais, il souhaite quitter le Bayern en janvier. Le défenseur de 25 ans a de belles touches en Ligue 1 pour rebondir au plus vite.

Un Olympico pour Sacha Boey

Selon le journaliste Ekrem Konur, les deux plus sérieuses s'appellent Olympique de Marseille et Olympique Lyonnais . 3e et 4e du championnat de France, les deux olympiques ne peuvent ignorer l'apport d'un joueur déjà très expérimenté à son âge. Boey avait fait forte impression à Galatasaray avant de débarquer en Allemagne. Latéral offensif, bon techniquement, il colle aux schémas tactiques de Paulo Fonseca chez les Gones et de Roberto de Zerbi chez les Phocéens.

Une inconnue perturbe toutefois les deux formations françaises : le salaire énorme de Sacha Boey. L'arrière droit touche plus de 3 millions d'euros par an au Bayern, soit 250 000 euros par mois. Une rémunération trop élevée pour les Olympiques, surtout pour les Lyonnais dont la masse salariale est surveillée de près par la DNCG. Sans effort financier du joueur français, impossible pour eux d'aller plus loin que de simples discussions. Tout profit pour le troisième candidat connu dans ce dossier, à savoir Everton.