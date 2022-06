Terrier à Liverpool, l'incroyable rumeur venue d'Angleterre

Dans : Mercato.

Sadio Mané va quitter Liverpool cet été après six années de bons et loyaux services. Les Reds se tournent vers la Ligue 1 pour trouver son remplaçant.

Liverpool a récemment subi deux coups durs de suite en perdant la Premier League puis la Ligue des champions. Pour ne rien arranger, Sadio Mané quittera les Reds dans les prochaines semaines. Le Sénégalais est à la recherche d'une nouvelle aventure dans un championnat différent. Si le Bayern Munich semblait ces dernières heures avoir une longueur d'avance dans ce dossier, Bild nous apprend que le PSG a fait une offre supérieure pour s'attacher les services de Sadio Mané. Reste à savoir à quel montant l'ancien de Southampton partirait, lui à qui il ne reste qu'une année de contrat. En tout cas, pour préparer ses arrières, Liverpool cherche déjà son remplaçant. Un profil plaît beaucoup aux Reds : Martin Terrier.

Martin Terrier prêt à faire le grand saut ?

Auteur d'une saison époustouflante avec le Stade Rennais après avoir inscrit 21 buts en 46 matchs disputés toutes compétitions confondues, Martin Terrier ne laisse pas insensibles certains clubs. Liverpool est très attentif à sa situation. C'est en tout cas ce qu'annonce le Daily Mirror, qui croit savoir que Martin Terrier a tapé dans l'oeil de Jürgen Klopp. Son sens du jeu, son esprit collectif et sa finition jouent en sa faveur, lui qui a eu un rôle majeur cette saison dans les très bonnes prestations du Stade Rennais en Ligue 1. Sous contrat à Rennes jusqu'en 2025, Martin Terrier est aujourd'hui estimé à 25 millions d'euros. Un montant qui ne refroidit pas Liverpool, qui saura très certainement trouver les bons arguments pour le convaincre de rejoindre la Mersey en cas d'offre officielle au club breton. « On verra comment ça se passe en fin de saison mais je suis sous contrat jusqu'en 2025. Je suis épanoui ici, je suis content d'être là », indiquait encore récemment le joueur de 25 ans. Mais la perspective d'évoluer en Premier League dans l'un des meilleurs clubs de monde ferait réfléchir plus d'un joueur. Surtout que Martin Terrier ne semble plus très loin d'une première convocation en équipe de France.