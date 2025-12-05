LOSC : Genesio a beaucoup de mal à applaudir Igamane

Le LOSC affronte l'OM ce vendredi soir, et Hamza Igamane sera un joueur à suivre chez les Dogues. Même si son statut ne lui permet pas de convaincre Bruno Genesio.

Bonne pioche du LOSC cette saison, Hamza Igamane a tout de même encore du mal à être considéré comme un titulaire par Bruno Genesio. L’entraineur lillois aime aligner Olivier Giroud d’entrée de jeu, pour faire entrer ensuite l’attaquant marocain en seconde période. Cela n’empêche pas l’ancien buteur des Glasgow Rangers de briller, avec déjà 5 buts en Ligue 1 et 4 en Europa League.

Cette réussite n’a toutefois pas de quoi faire changer d’avis le coach des Dogues, qui voit toujours le Marocain comme un remplaçant. Il trouve même une raison pour laquelle ce dernier brille tant que ça. C’est parce que, quand il rentre, Igamane profite du travail de ses coéquipiers qui ont bien fatigué les défenses adverses, pour briller.

« J’échange régulièrement avec Hamza, sur le terrain, avec des conseils et des encouragements, en disant aussi ce qu’il faut améliorer, ce que j’attends de lui. On peut aussi se poser la question : Hamza aurait les mêmes stats s’il était plus souvent titulaire ? Il a beaucoup de mérite, mais c’est aussi facilitant de rentrer quand l’adversaire est fatigué. Mes choix sont toujours au bénéfice de l’équipe. Mais je le considère comme un titulaire au même titre qu’Olivier Giroud. On a besoin de tout le monde, des 11 qui débutent mais aussi de ceux qui entrent en jeu », a prévenu Bruno Genesio, qui tient tout de même à sa hiérarchie. Si le champion du monde français est en forme, c’est lui qui a de grande chances de débuter les gros matchs.

Et pour Genesio, cela permet à Igamane de se mettre en évidence en seconde lame, en sortie de banc de touche.