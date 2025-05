Tchouameni viré par Madrid, Xabi Alonso ne rigole pas

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid débutera une nouvelle ère la saison prochaine sous les ordres de Xabi Alonso. L'entraîneur espagnol a déjà des idées claires concernant ce qu'il veut mettre en place dans la capitale espagnole.

Le Real Madrid va prochainement mettre fin à une saison bien terne. Les Espagnols ne vont pas remporter la Liga, la Ligue des champions ou encore la Coupe du Roi. Carlo Ancelotti arrivait en fin de cycle et dirigera prochainement la sélection brésilienne. L'Italien sera remplacé par Xabi Alonso. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid souhaitera changer pas mal de choses, dont certains joueurs qui ne répondent plus vraiment aux attentes. Alonso a notamment ciblé trois éléments à faire partir au plus vite de la Casa Blanca.

Tchouameni, par ici la sortie ?

Selon les informations de Don Balon, celui qui aura fait des merveilles avec le Bayer Leverkusen ne voudrait en effet plus de Fran Garcia, Lucas Vazquez et Aurélien Tchouameni. Forcément un coup dur pour l'international français à un an de la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France. Le Madrilène va devoir trouver chaussure à son pied dans un club qui mettra plus en avant ses qualités et son style de jeu. Encore sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2028, Aurélien Tchouameni est estimé à quelque 80 millions d'euros. Un prix qui pourrait être revu à la baisse pour lui permettre de quitter la capitale espagnole plus rapidement. Le natif de Rouen ne devrait pas manquer de propositions, avec notamment des clubs anglais intéressés. Tchouameni n'a jamais vraiment trouvé son rythme de croisière avec le Real Madrid. Il reste trois rencontres de Liga à disputer pour l'ancien de Bordeaux, avant de vraisemblablement plier bagages et relever un nouveau challenge excitant.