Séville s’offre Alex Telles à la barbe de Nice

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Dans le viseur de Lucien Favre pour renforcer la défense de l’OGC Nice, Alex Telles ne rejoindra pas la Ligue 1. Et pour cause, le FC Séville a officialisé la signature de l’international brésilien en provenance de Manchester United dans le cadre d’un prêt d’une saison. Une piste à oublier pour le club azuréen, qui a accéléré sur le mercato ces deux derniers jours et qui caressait encore l’espoir de faire signer le latéral gauche de 29 ans ces derniers jours.