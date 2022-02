PSG : Mbappé à Madrid, Benzema porte les cartons

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

Kylian Mbappé commence à organiser sa future vie à Madrid d’après El Chiringuito TV. Le joueur du PSG se serait vu recommander une personne de confiance par Karim Benzema concernant des services à domicile.

Si ce dernier jour de mercato ne va pas impacter la situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain cet hiver, il a d’ores et déjà donné de grandes révélations sur son futur. D’après le quotidien allemand Sport Bild, tout serait bouclé à 100% entre le Real Madrid et le 3e meilleur buteur du PSG avec 151 réalisations. En Espagne, Une info que des proches de l'attaquant français ont démenti sur Canal+, mais El Chiringuito TV en a rajouté une couche en déclarant que Kylian Mbappé était déjà en train d’organiser son déménagement dans la capitale espagnole avec l’aide d’un de ses coéquipiers en Bleus, Karim Benzema. Le programme télévisé espagnol annonce que l’attaquant merengue de 34 ans aurait donné un gros coup de pouce à son compatriote en lui envoyant de bonnes adresses madrilènes. « L’entourage de Kylian Mbappé a contacté une personne de confiance de Karim Benzema qui est en charge des services à domicile » a révélé l’un des journalistes espagnols.

Mbappé et Benzema, les déménageurs associés à Madrid

🚨BOMBAZO @JuanfeSanzPerez🚨



💥 MBAPPÉ ORGANIZA SU VIDA EN MADRID:



"Su entorno se ha puesto en contacto con una persona de confianza de Benzema que se encarga de servicios en casas".



🔴 YT: https://t.co/EoOZQKZXC9

🟣 TW: https://t.co/uy59B6tvAR

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 31, 2022

S’attacher quelqu’un pour des services à domicile ne posera aucun problème à Kylian Mbappé. Surtout à Madrid où le Real lui proposerait 50 millions d’euros de salaire annuel, d’après les révélations de Sport Bild. Si cela s’avère finalement vrai, l’international français (53 sélections, 24 buts) fera bien plus que doubler, voire tripler, son salaire qui est actuellement de 17.5 millions d’euros par an au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé toucherait plus que Lionel Messi, aujourd’hui à 40 millions d’euros par an à Paris. En attendant l’expiration de son contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé rencontrera ses futurs coéquipiers mi-février en 8e de finale de la Ligue des champions avec un match retour à Madrid.

Autre info, ou plutôt fake news, qui a fait le buzz concernant Kylian Mbappé, c'est un message annonçant sa signature au Real Madrid qui avait été liké par Ethan Mbappé, le jeune frère de l'attaquant du Paris Saint-Germain qui évolue lui aussi au sein du club de la capitale. Mais très vite il a été confirmé que c'est un faux compte se faisant passer pour celui du frère de Kylian Mbappé qui a liké cette annonce. Décidément, le cas de la star du PSG provoque énormément de buzz.