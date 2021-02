PSG, City, le Barça crache son venin

Dans : Mercato.

Inquiet quant à l'avenir de Lionel Messi, Joan Laporta a critiqué le PSG et Manchester City.

Balayés par le PSG (1-4) en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions mardi soir, le FC Barcelone a une nouvelle fois connu une terrible soirée européenne. Il faut dire que ces dernières années, les Blaugranas ont pris la mauvaise habitue de subir de lourdes déroutes en C1 : face à la Roma (3-0), Liverpool (4-0) ou le Bayern (8-2). Une situation qui n'encouragera certainement pas Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain, à prolonger au Barça. Au contraire, cette claque subie face à l'un de ses plus sérieux prétendants pourrait l'inciter à rejoindre Paris. Lassé des désillusions vécues en Ligue des Champions, La Pulga quittera très certainement la Catalogne à la fin de la saison.

Candidat aux prochaines élections présidentielles du FC Barcelone, Joan Laporta a réitéré sa volonté de conserver l'Argentin, tout en avouant que la concurrence de clubs plus puissants financièrement parlant rend le dossier compliqué. « Je maintiens ma volonté de convaincre Leo de continuer avec l'équipe. On le sait, nos concurrents sont des clubs détenus par des Etats, qui trouvent des moyens de contourner le fair-play financier. Il va donc recevoir de grandes offres et ça va être difficile de rivaliser avec eux, mais je compte bien tout faire pour le convaincre » a expliqué le candidat dans des propos relayés par Marca. Un tacle à peine dissimulé contre le PSG et Manchester City, les deux clubs les plus susceptibles d'accueillir Lionel Messi la saison prochaine. Malgré toute la volonté de Laporta, on imagine mal Léo Messi continuer sa carrière à Barcelone après ce nouvel échec en Ligue des Champions.