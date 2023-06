Paul Pogba fonce aussi vers l'Arabie saoudite

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Paul Pogba voulait se relancer en revenant à la Juventus mais malheureusement il a vécu une année presque blanche. De quoi donner envie aux Turinois de s'en débarrasser et cela tombe bien le milieu français est dans le viseur des ambitieux saoudiens.

La Saudi Pro League va bientôt devenir une réunion des plus grandes stars du football mondial. Le recrutement des clubs du Royaume s'est accéléré depuis la venue de Cristiano Ronaldo en janvier dernier. Al Ittihad a signé Karim Benzema et attend prochainement la signature de N'Golo Kanté. Mais, ce n'est pas tout. D'autres noms sont murmurés avec insistance : Neymar, Riyad Mahrez ou encore Ilkay Gundogan. Le dernier en date n'est autre que Paul Pogba selon les informations du site 90min. On ignore encore quel club le veut mais « la Pioche » est bien ciblée par les autorités sportives du Royaume.

Pogba vers un deuxième départ en Arabie saoudite ?

Ce sera peut-être un rebond pour le milieu français dont l'année a été très compliquée. Forfait pour la coupe du monde 2022 en raison de son genou, il a manqué un grand nombre de matchs avec la Juventus. Il n'a repris qu'en deuxième partie de saison chez les Bianconeri, disputant 6 matchs de Serie A, 3 de Ligue Europa et un de Coupe d'Italie. Un faible total de 10 rencontres qui ne lui a pas permis de se relancer physiquement. En plus, il a fini prématurément sa saison sur une nouvelle blessure.

L'Arabie Saoudite continue sa chasse aux grosses têtes européennes et se penche sur Pogba ! #Mercato



✍️ : @SteevenOcchi / @GraemeBailey https://t.co/rVxNc9MD5Y — 90min 🇫🇷 (@90minFR) June 9, 2023

Autant dire qu'une nouvelle aventure ne lui ferait pas de mal. Elle arrangerait surtout le club turinois, lequel possède le Français jusqu'en 2026. Un contrat longue durée contraignant au vu du faible temps de jeu de Pogba. A part les Saoudiens, peu de formations se bousculeront pour Paul Pogba cet été. Une bonne offre saoudienne et l'affaire serait entendue. Pogba aura du mal à refuser un salaire à la hauteur de ceux de Ronaldo ou de Benzema. Néanmoins, certaines zones d'ombre demeurent dans ce dossier. Qu'en sera t-il de la démarche réelle des Saoudiens au mercato pour Pogba ? Ces derniers n'ont attiré que des joueurs libres de tout contrat pour le moment, n'ayant pas encore payé d'indemnité de transfert aux clubs européens. Enfin, Pogba sacrifiera t-il sa carrière en Equipe de France pour les billets saoudiens ? Le milieu français s'est toujours dit attaché à sa carrière en bleu, laquelle sera en grand danger en cas d'arrivée prochaine dans le championnat saoudien.