Ousmane Dembélé envoyé au PSG par un crack marocain ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Ousmane Dembélé sera indiscutablement l’un des joueurs à suivre durant ce mercato estival alors que l’international français, suivi par le PSG, n’a plus qu’un an de contrat avec le FC Barcelone.

A partir de cet été, Ousmane Dembélé disposera d’une clause libératoire de seulement 50 millions d’euros, dont la moitié ira directement au joueur si un club décide de payer cette somme. Une aubaine pour les grands clubs européens à la recherche d’un ailier rapide et technique. Cela tombe bien, le Paris Saint-Germain souhaite justement un joueur de ce profil afin de renforcer son effectif dans l’optique de la saison prochaine.

En effet, Luis Campos doit combler les probables départs de Neymar et de Lionel Messi. La priorité du coordinateur sportif portugais se nomme Bernardo Silva, mais la situation d’Ousmane Dembélé éveille également la convoitise du club de la capitale française. Du côté de Barcelone, on ouvre plus que jamais la porte à un départ du vice-champion du monde 2022. Et pour cause, El Nacional affirme que le Barça ne se fait de toute façon plus d’illusions sur l’avenir de Dembélé, les dirigeants catalans étant convaincus qu’un club paiera les 50 millions d’euros pour le recruter cet été.

Dembélé vendu par le Barça et remplacé par Ez Abde ?

L’état-major du FC Barcelone a d’ores et déjà prévu sa succession avec le retour de Lionel Messi… mais pas seulement. El Nacional affirme que le club blaugrana va miser sur la jeune pépite marocaine Ez Abde la saison prochaine. Du haut de ses 21 ans, le joueur prêté par Barcelone à Osasuna réalise une belle saison en Liga et Xavi devrait lui donner sa chance l’an prochain. Autant dire que s’il souhaite faire ses valises, Ousmane Dembélé ne sera donc pas retenu. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, dont l’urgence est clairement de rebâtir son secteur offensif après les départs plus que possibles désormais de Lionel Messi et de Neymar.