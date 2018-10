OL-OM : Le salaire de Brahimi dévoilé, qui va attaquer en premier ?

Dans : Mercato, OM, OL.

En début de semaine, plusieurs médias portugais dont Record affirmaient que deux clubs français étaient intéressés par la situation de Yacine Brahimi. Sans trop de surprise, il s’agit de Marseille et de Lyon, deux clubs qui se retrouvent régulièrement sur les mêmes cibles au mercato. Egalement pisté par West Ham et la Lazio Rome, l’international algérien n’a pas encore prolongé au FC Porto et sera libre de négocier avec le club de son choix en janvier puisque son bail expire en juin 2019.

Mais que coûterait concrètement la signature de Yacine Brahimi aux clubs de Ligue 1 ? Le Corriere dello Sport en dit plus sur les exigences de l’ancien attaquant du Stade Rennais. Selon le média italien, l'objectif de l’ailier gauche du FC Porto serait de signer pour une longue durée dans un futur club, 4 ou 5 ans. Concernant ses émoluments, c’est un salaire annuel de 2ME que réclamerait le joueur, soit un peu plus de 150.000 euros par mois. Ce chiffre ne devrait pas véritablement effrayer l’OL et l’OM, qui ont déjà distribué des salaires équivalents dans un passé récent. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas ou Jacques-Henri Eyraud se positionneront de manière concrète dans les prochaines semaines…