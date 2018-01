OL, Nantes… Umut Bozok en a déjà marre de ce mercato

Dans : Mercato, OL, FC Nantes.

Très en vue avec le Nîmes Olympique, Umut Bozok (21 ans) intéresse plusieurs formations de Ligue 1 cet hiver.

Après le FC Nantes, c’est au tour de l’Olympique Lyonnais d’envisager le transfert de l’attaquant nîmois. Comme nous vous l’indiquions mercredi, le club rhodanien pense au Franco-Turc si un attaquant devait être recruté. De quoi agacer l’agent de Bozok qui ne comprend pas pourquoi ces rumeurs continuent de circuler alors que son joueur n’a aucune intention de partir.

« Honnêtement, je ne sais pas d’où ça sort ni de qui ça vient, a réagi Olivier Davo pour Foot Mercato. Effectivement, de nombreux clubs s’intéressent à Umut, l’inverse serait surprenant d’ailleurs. Mais lorsqu’il y a une prise de contact, qu’il s’agisse de clubs français, turcs, anglais, italiens ou espagnols, je réponds toujours la même chose : il ne quittera pas le Nîmes Olympique cet hiver. » D’autant que le meilleur buteur de Ligue 2 (14 buts) joue la montée avec l’actuel 2e du championnat.

La mise au point de son agent

« Umut apprend et progresse chaque jour auprès de ses entraîneurs, de ses partenaires et s’épanouit pleinement dans cette équipe et avec le peuple nîmois. Le Nîmes Olympique a une très belle deuxième partie de saison à disputer et à l’instar de ses partenaires, Umut s’y prépare, a annoncé son agent. Un départ n’a jamais été envisagé et nous ne sommes donc pas concernés par le mercato d’hiver. » Voilà qui devrait mettre un terme aux bruits de couloir.