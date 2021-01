Officiel : Papu Gomez signe au FC Séville

Dans : Mercato.

Métronome de l’Atalanta Bergame qui a régalé l’Italie et l’Europe ces derniers mois, Papu Gomez a terminé son bras de fer avec son club, et a signé pour le FC Séville. Le milieu de terrain argentin s’est vu refuser la possibilité de rejoindre l’Inter Milan et la Juventus, qui le courtisaient, par ses dirigeants. Résultat, le voilà en Andalousie où il a signé pour 5,5 ME et 3 ME de bonus potentiels. Papu Gomez s'est engagé jusqu’en juin 2024 avec le FC Séville.