Officiel : Marouane Fellaini repousse tout et reste à Manchester United

Annoncé partant cet été car en fin de contrat, Marouane Fellaini a finalement annoncé qu’il avait signé deux ans de plus à Manchester United, et restait donc à Old Trafford. Une petite surprise pour le milieu de terrain belge, qui ne semblait pas faire partie des plans de José Mourinho, même s’il est régulièrement utilisé par ce dernier. « Je suis heureux de continuer mon aventure comme joueur de Manchester United. J’ai pris cette décision car je suis très heureux ici. Aussi, j’ai le sentiment que cette équipe, avec José, a encore beaucoup de choses à accomplir. Je voudrais remercier spécialement José pour la confiance qu’il m’a toujours témoignée », a fait savoir l’international belge.

I am pleased to be continuing my journey as a Manchester United player. I made this decision because I am very happy here. Also, I feel like this team, under Jose, still has a lot we want to achieve. I would like to say a special thank you to Jose for the faith he has always..