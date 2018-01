Officiel : Le Barça prête Gerard Deulofeu à Watford

Le FC Barcelone a officialisé ce lundi soir le prêt de Gerard Deulofeu au club de Watford, actuel dixième de Premier League. Pour cela, le club anglais a accepté de prendre en charge la totalité du salaire de l'ailier catalan ainsi qu'un bonus possible d'un million d'euros. Gerard Deulofeu a déjà eu l'occasion d'évoluer en Angleterre puisqu'il a porté le maillot d'Everton jusqu'en janvier 2017.

[BREAKING NEWS] @gerardeulofeu moves on loan to Watford until the end of the season. More info👇 https://t.co/o0GudNtNDg