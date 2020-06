Officiel : Jérémy Ménez quitte déjà le Paris FC

Dans : Mercato.

Jérémy Ménez ne poursuivra pas l’aventure au Paris FC. L’attaquant de 33 ans, qui a contribué au maintien du 17e de Ligue 2, ne prolongera pas le contrat d’un an signé l’été dernier. L’information relayée ces derniers jours a été officialisée par le club francilien et par le principal intéressé. « Je souhaite remercier tout le club : le président Pierre Ferracci, les dirigeants, les salariés administratifs, le staff, les intendants, les kinés, les supporters et toutes les personnes que j’ai pu côtoyer. Et bien sûr mes coéquipiers avec qui j’ai passé une excellente année », a confié Ménez sur le site officiel du Paris FC.

« J’avais besoin de connaître ça pour me retrouver et retrouver le goût du football. Même si ce n’était pas forcément facile car on a longtemps été relégable, on a réussi à atteindre l’objectif en maintenant l’équipe. Et ça c’est le plus important. Pour la suite, j’ai échangé avec le président et les dirigeants et on a convenu de s’arrêter pour plusieurs raisons qui nous sont personnelles. Je souhaite désormais beaucoup de bonheur au Paris FC et je garderai un œil attentif sur le club. Bonne chance pour la suite ! », a conclu le Français, annoncé du côté de la Reggina, à la lutte pour monter en Serie B.