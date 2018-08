Officiel : Bacary Sagna signe à Montréal

Dans : Mercato, Foot Mondial.

Laisse libre par Benevento, Bacary Sagna change de continent et rejoint l’Impact de Montréal. La franchise canadienne a officialisé sa signature pour un an, avec une option pour une année supplémentaire. L’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester City va dont tenter un dernier gros pari dans sa carrière à 35 ans.

« Je suis très content de la venue de Bacary. C’est un joueur avec une immense carrière, qui a encore une grande motivation pour venir aider l’Impact à relever le défi de cette fin de saison. Sa personnalité et son expérience et son jeu apporteront un plus à notre équipe », a confié l'entraineur Rémi Garde, qui continue de recruter français pour l’Impact.