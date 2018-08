Nice : Maolida favori pour oublier Balotelli au mercato

Dans : Mercato, OL, OGCN, OM, Ligue 1.

Dans un coup de billard dont seul le mercato a le secret, l'Olympique Lyonnais pourrait aider l'OM à faire venir Mario Balotelli de Nice. Voilà comment.

Samedi soir, Patrick Vieira l'a officialisé, si Mario Balotelli ne jouera pas avec Nice cette saison, le club azuréen attend d'ici mardi la venue d'un attaquant supplémentaire. Et deux noms circulent pour être le futur successeur de l'attaquant italien du Gym, ceux de Maozine Maolida et d'Anthony Modeste. Selon L'Equipe, si Jean-Pierre Rivère a entamé des discussions avec l'ancien joueur bordelais, laissé libre le club chinois du Tianjin Quanjian, c'est tout de même le dossier du jeune attaquant de l'Olympique Lyonnais qui semble le plus proche de se concrétiser, Modeste ayant déjà d'autres touches très sérieuses.

Concernant le joueur de l'OL, le quotidien sportif affirme que des négociations sont menées depuis plusieurs jours à la fois avec Jean-Michel Aulas, mais également avec le clan Maolida. Quoi qu'il en soit, ce dossier devrait être rapidement bouclé, Patrick Vieira attendant ce renfort d'ici 48 heures.