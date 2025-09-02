Ni OM ni Bilbao, Laporte reste à Al-Nassr

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Sur le départ depuis six mois, Aymeric Laporte n’a pas trouvé preneur cet été.

L’OM avait pendant longtemps été associé au défenseur français devenu international espagnol, mais Pablo Longoria avait choisi d’autres pistes devant la situation incertaine du joueur, qui devait être libéré par Al-Nassr, mais restait tout de même sous contrat pour un transfert. L’Athletic Bilbao s’est jeté dessus ces derniers jours, mais la finalisation du deal n’a pas pu se faire à temps, et Marca explique que, malgré des négociations de dernière minute, la FIFA n’a pas validé la signature de Laporte à Bilbao. S’il peut encore rejoindre un championnat dont le marché est encore ouvert, l’ancien de Manchester City est pour le moment toujours sous contrat avec la formation de Cristiano Ronaldo, même s’il ne joue pas cette saison et n’est pas dans le groupe de l’équipe dirigée par Jorge Jesus.