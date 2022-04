Naples, Lille et Oshimen, pas d'arnaque au mercato

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

Presque deux ans après l'acquisition de Victor Osimhen par le Napoli, ce transfert est au coeur d'un gros dossier juridique. Il est reproché au club transalpin d'avoir gonflé la valeur de certains de ses jeunes compris dans le deal avec Lille, mais l'avocat du Napoli a calmé les esprits.

Le Napoli ne regrette absolument pas d'avoir cassé sa tirelire pour s'offrir Victor Osimhen à l'été 2020. Depuis son arrivée en Italie, l'attaquant nigérian, passé par le LOSC avec qui il s'est révélé en 2019/2020, a inscrit 26 buts en 53 matchs disputés. Mais près de deux saisons après ce gros coup qui aura coûté 71.3 millions d'euros aux dirigeants napolitains, ces derniers ont été accusés de fraudes comptables ayant amené ce transfert. Des doutes vite écartés par l'avocat du club. « On a mis en évidence la sincérité de l'opération, en démontrant comment la valeur d'Osimhen et des quatre joueurs transférés de Naples à Lille a été déterminée sur la base de considérations de nature technique » a assuré Mattia Grassani dans un entretien au Corriere dello Sport. En échange du sérial buteur du LOSC, le Napoli avait fait baissé cette opérations de 20 millions d'euros en envoyant quatre jeunes joueurs dans le Nord de la France : Orestis Karnézis, Luigi Liguori, Claudio Manzi et Ciro Palmieri. A noter que trois de ces footballeurs n'ont jamais porté le maillot du LOSC et évoluent désormais en troisième division italienne.

« Lorsque j’ai signé, je ne savais pas tout »

Comme dix autres clubs en Italie, le Napoli, actuel troisième de Série A, est visé et poursuivi par la justice sportive pour des fraudes comptables présumées. Une situation délicate que traverse également la Juventus. Sur les quatre joueurs napolitains envoyés à Lille, l'un a décidé de raconter comment il a vécu cette opération. Luigi Liguori, transféré pour 4 millions d'euros et actuel attaquant de l’AC Ercolano, accuse son ancien club de s’être servi de lui pour boucler l'opération Osimhen. « Lorsque j’ai signé à Lille, je ne savais pas tout. Ils ne m’ont pas dit qu’ils voulaient faire une plus-value. Ils nous ont juste dit : Lille veut trois jeunes joueurs et on a pensé à toi. Puis au fil des semaines on a tout découvert. Mais maintenant que nous étions impliqués, non nous ne pouvions plus rien faire. Cela a pesé sur ma carrière et ça m’a mis en colère » a déclaré le joueur. De nombreuses amendes et suspensions sont prévues par la justice italienne. Le premier a en faire les frais pourrait être le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, contre qui le procureur de la Fédération Italienne de Football a requis onze mois de suspension. Sportivement parlant, la valeur de Victor Osimhen est désormais évaluée à 60 millions d'euros par Transfermarkt.